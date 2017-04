Montréal en Laurent Ciman verliezen van Vancouver

Door: redactie

Montréal Impact is in de Major League Soccer tegen een 1-2 thuisnederlaag tegen de Vancouver Whitecaps aangelopen. Bij Montréal speelde Laurent Ciman een volledige wedstrijd in het hart van de verdediging.



Marco Donadel bracht Impact al snel op voorsprong (5.), daarna sloegen de Whitecaps terug via Jacobson (29.) en Cristian Techera (79.). Impact blijft zo met amper zeven punten tiende en voorlaatste in de Eastern Conference.