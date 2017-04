Marc Bartra opnieuw op trainingsveld bij Dortmund

Bewerkt door: PL

28/04/17 - 20u09 Bron: dpa/belga

© photo news.

Marc Bartra is vandaag opnieuw op het trainingsveld verschenen bij Borussia Dortmund. De Spaanse verdediger geraakte ruim twee weken geleden gewond bij de aanslag op de spelersbus van de Bundesliga-club.

De 26-jarige Bartra kreeg bij de aanslag enkele glasscherven in zijn arm en hield er ook een gebroken spaakbeen aan over. Bartra verscheen vandaag opnieuw op het oefenveld om een loopsessie van een halfuur af te werken. Op de website van het Duitse dagblad Bild is een foto te zien van Bartra, waarop hij enkel nog een brace draagt rond de arm.



De spelersbus van Dortmund werd op 12 april aangevallen voor de heenwedstrijd tegen Monaco in de kwartfinales van de Champions League. De wedstrijd werd toen met een dag uitgesteld. Dortmund ging met 2-3 onderuit en verloor vervolgens ook de terugwedstrijd in Monaco met 3-1.