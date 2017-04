Tunesië vindt nieuwe bondscoach in Nabil Maaloul

Bewerkt door: Manu Henry

De Tunesiër Nabil Maaloul is vandaag door de Tunesische voetbalbond aangeduid als nieuwe bondscoach van het nationale elftal. De 54-jarige Maaloul is de opvolger van de Pool Henryk Kasperczak, die begin april bedankt werd voor bewezen diensten.

Maaloul begint aan zijn tweede termijn als bondscoach van Tunesië. Hij werd in februari 2013 een eerste keer aangesteld, maar bood amper zeven maanden later zijn ontslag al aan.



Zijn grootste successen kende Maaloul als trainer van de Tunesische topclub Espérance Tunis. In 2011 slaagde hij erin om de club met het landskampioenschap, de beker en de Afrikaanse Champions League naar de treble te leiden.



Voorganger zwaar onder vuur

Zijn Poolse voorganger Henryk Kasperczak werd in de zomer van 2015 aangesteld als bondscoach van de Noord-Afrikanen, maar lag al een tijdje zwaar onder vuur na de vroegtijdige uitschakeling op de Africa Cup in Gabon. Daar werd Tunesië eind januari uitgeschakeld in de kwartfinales na een 2-0 nederlaag tegen Burkina Faso. Twee vriendschappelijke nederlagen tegen het Kameroen van Hugo Broos en Marokko, eind maart, bezegelden uiteindelijk zijn lot.



Tunesië is nog altijd in de running voor deelname aan het WK van 2018 in Rusland. In een groep met Congo, Guinee en Libië staat het samen met Congo aan de leiding met het maximum van zes punten. De groepswinnaar plaatst zich voor het WK.