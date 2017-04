Kompany: "Een mirakel dat ik altijd terug in de ploeg ben gekomen na mijn blessures"

SG

In een nieuwe aflevering van Hoogvliegers, vrijdag op Play Sports, gaat Geert De Vlieger langs bij niemand minder dan Vincent Kompany. Ze hebben het onder meer over zijn blessures en de concurrenten die zich tijdens zijnn vele blessures konden bewijzen. Kompany zelf noemt het een mirakel dat hij zichzelf telkens in terug in de ploeg kon knokken.



"Hoeveel spelers zijn niet gestopt met voetballen, omdat ze geblesseerd waren en andere spelers hen uit de ploeg speelden? Oké, ik moest een beetje geduldig zijn dit seizoen, maar ze hebben een heleboel jongens gekocht in de laatste drie à vier jaar voor 40 à 50 miljoen die allemaal op mijn positie spelen. Dus op zich is het een mirakel dat ik terug in de ploeg ben gekomen. En ik ben de perfecte speler om de concurrentie mee aan te gaan want ik geef altijd die jongens een kans om zichzelf te bewijzen."