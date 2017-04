Bayern München neemt Kingsley Coman definitief over van Juventus

Eline Van Der Meulen

27/04/17 - 15u20 Bron: Belga

© getty.

Bayern München licht de aankoopoptie op aanvaller Kingsley Coman (20). De leider in de Bundesliga huurde de jonge Fransman al twee seizoenen van Juventus, en legt hem nu onder contract tot 2020. Hij zou 21 miljoen euro kosten.

Het hing al even in de lucht, en nu heeft Bayern München het op zijn website bevestigd: de Duitse kampioen neemt huurling Kingsley Coman definitief over van Juventus. De 20-jarige Franse international mocht dit seizoen al 23 keer opdraven voor Bayern en scoorde twee keer. Volgens sportkrant L'Equipe ontvangt Juventus, dat de Fransman in 2014 transfervrij overnam van PSG, 21 miljoen euro voor de transfer.



"Coman is een belangrijke bouwsteen voor de toekomst van ons team", licht Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge de transfer toe. "Hij is een veelbelovende speler met een groot potentieel. We zijn ervan overtuigd dat hij ons de komende jaren kan helpen." Bayern moest recent zowel in de Champions League als in de Duitse beker het onderspit delven, maar kan dit weekend wel al de Bundesliga op zak steken.