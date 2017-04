Ex-voorzitter Dinamo Zagreb pleit onschuldig voor verduisteren van miljoenen euro's

SW

Zdravko Mamic, de 57-jarige voormalige voorzitter van voetbalclub Dinamo Zagreb, heeft het vandaag bij aanvang van zijn fraudeproces over een "leugen" van het parket. Samen met enkele andere topfiguren uit het Kroatische voetbal staat hij terecht voor verduistering van miljoenen euro's bij transfers, maar Mamic heeft onschuldig gepleit. Het gaat onder meer om transfers van grote namen als Luka Modric en Dejan Lovren.

In het Kroatische Osijek is gisteren een proces van start gegaan waarin verscheidene grote namen uit het Kroatische voetbal beschuldigd worden van grootschalige fraude bij transfers tussen 2008 en 2012. Ze zouden 15,6 miljoen euro uit de clubkas van Dinamo Zagreb ontvreemd hebben door het opstellen van fictieve contracten, eveneens goed voor een belastingontduiking van 1,6 miljoen euro.



Voormalig voorzitter Zdravko Mamic en zijn broer Zoran, ex-trainer van de club, zouden met meer dan twaalf miljoen euro het merendeel van het geld hebben opgestreken. De oud-voozitter pleit onschuldig en liet donderdag tegen tv-zender N1 zijn ongenoegen blijken. "Ik heb zelfs niet geluisterd naar de beschuldiging. Het is een walgelijke leugen." Zdravko Mamic heeft het over een "politiek proces".



Volgens de lokale pers is Luka Modric (Real Madrid) meermaals ondervraagd als getuige en zou hij ook voor het proces worden opgeroepen, net als Dejan Lovren (Liverpool). Modric verhuisde in 2008 van Dinamo Zagreb naar Tottenham en de onderzoekers zouden heel wat belangstelling hebben in de modaliteiten van die transfer.