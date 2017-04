Dick Advocaat begint niet voor 1 juni als bondscoach van Oranje

Bewerkt door: PL

27/04/17 - 16u26 Bron: ANP

© anp.

Dick Advocaat begint niet voor 1 juni als bondscoach van het Nederlands elftal. De 69-jarige trainer zegt donderdag tegen de Nederlandse openbare omroep NOS dat hij eerst zijn contract bij Fenerbahçe uit wil dienen, en dat hij zich daarna pas op Oranje richt. Wel moet hij het met de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond (KNVB) nog over een paar details eens worden. "Het is nog niet honderd procent", vertelde de voormalige bondscoach van België.

Volgens Advocaat kan het afronden van het contract met de Turkse club nog wel enige tijd duren, en zal hij nog zeker vijf weken in dienst zijn van Fenerbahçe. Woensdag 31 mei zal interim-bondscoach Fred Grim daarom vermoedelijk nog de leiding hebben als Nederland oefent tegen Marokko. Advocaat kan dan op 4 juni debuteren in de vriendschappelijke wedstrijd tegen Ivoorkust. Vijf dagen later staat de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Luxemburg op het programma.



Advocaat bevestigt tegen de NOS dat hij Ruud Gullit heeft benaderd voor de rol van assistent-trainer. "Ja, ik heb Ruud Gullit gevraagd. Maar hij moet eerst zelf rondkomen met de KNVB en daarna kunnen we samen bij het Nederlands elftal aan de slag. Daar ben ik blij om", zegt Advocaat.



Fenerbahçe, de KNVB en Rob Jansen (zaakwaarnemer van Advocaat) gaan om de tafel om tot een akkoord te komen. Begin volgende week hopen de partijen een akkoord te hebben

Lees ook Ten Cate zegt neen tegen Oranje, waardoor de kansen van deze ook voor België oude bekende flink stijgen