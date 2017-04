Bayern München laat zich de kaas van het brood eten door Dortmund

SG

DFB Pokal De finale in de Duitse beker wordt een duel tussen Eintracht Frankfurt en Borussia Dortmund. De troepen van coach Tuchel gingen vanavond op een diefje winnen bij Bayern München. De Rekordmeister stond bij de pauze 2-1 voor, maar liet zich in de tweede periode nog ringeloren door treffers van Aubameyang en Dembélé, 2-3.

Dortmund nam brutaal de voorsprong in de Allianz Arena in München. Na balverlies van Javi Martínez schoot Raphaël Guerreiro op de paal, waarop Marco Reus de rebound binnenwerkte. Martínez maakte negen minuten later met een rake kopbal zijn fout goed. Door een schot van Mats Hummels kwam Bayern zelfs op 2-1. Na rust kregen de spelers van Bayern talloze kansen, maar verzuimden ze het derde doelpunt te maken. Dortmund scoorde wel en zelfs twee keer via Pierre-Emerick Aubameyang en Ousmane Dembélé. Daardoor is het niet Bayern, maar de ploeg van Thomas Tuchel, die het op 27 mei in Berlijn opneemt tegen Eintracht Frankfurt.