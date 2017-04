APOEL Nicosia staat met één been in Cypriotische bekerfinale

Door: redactie

26/04/17

© epa.

APOEL Nicosia heeft de heenwedstrijd van de halve finales van de Beker van Cyprus op het veld van Doxa Katokopia gewonnen met 0-2.

APOEL-doelman Urko Pardo, die in de competitie zijn plaats tussen de palen aan de Nederlander Boy Waterman moet laten, maakte de eerste helft vol. Waterman nam in de tweede helft zijn plek onder de lat opnieuw in. Igor De Camargo speelde de hele wedstrijd bij de bezoekers. De Spanjaarden David Barral (45.) en Inaki Astiz (62.) scoorden de doelpunten.



De terugwedstrijd staat op 10 mei op het programma. In de andere halve finale staan titelverdediger Apollon Limassol en Anorthosis Famagusta tegenover elkaar. APOEL won de Beker van Cyprus 21 keer en is daarmee recordhouder. De laatste eindzege dateert van 2015.