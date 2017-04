Nike eert unieke voetbalcarrière Totti: "Mooiste bekroning is mijn loyaliteit aan Rome"

Niels Poissonnier

Wie AS Roma zegt, zegt Francesco Totti. 40 jaar is hij intussen, 'Il Capitano', en bezig aan zijn 25ste profseizoen in de Italiaanse hoofdstad. Hoog tijd vond Nike om de unieke carrière van Totti in een paar voetbalschoenen te gieten.

© getty. Zijn geniale ingevingen en doelpunten mogen dan steeds zeldzamer zijn geworden, het aura van Totti is nog steeds intact. De ploegmaat van onze Rode Duivels Radja Nainggolan en Thomas Vermaelen zal voor eeuwig en altijd de 'Keizer van AS Roma' zijn. Wat volgt, is een exclusief interview.



Wat betekent deze gepersonaliseerde gouden Tiempo van Nike voor u?

"Ik ben vereerd dat Nike zich heeft toegelegd op een specifiek project voor mij. Een initiatief waarbij de fans onbetwistbaar betrokken worden en dát maakt me nog trotser. Deze schoenen zijn het resultaat van een lange reis en zit vol met verwijzingen naar mijn carrière en mijn familie. Het goud verwijst naar mijn stad, maar ook naar de successen die ik bereikt heb in het shirt van AS Roma en in dat van de nationale ploeg van Italië. Toen ik nadacht over een schoen die mijn carrière van 25 jaar moest symboliseren, dacht ik direct aan goud."



Een kwarteeuw bij één en dezelfde club voetballen: waar haalde u de motivatie?

"Da's simpel. Toen ik een kind was, had ik één droom: een volledige carrière het enige shirt dragen waar ik van hou. Ik heb AS Roma nooit verraden. Als Romein en supporter van de club is het altijd een eer geweest om mijn carrière hier uit te bouwen. Natuurlijk had ik elders meer trofeeën kunnen winnen, maar mijn mooiste bekroning is mijn loyaliteit aan Rome."



Il capitano eterno, de eeuwige kapitein, luidt uw bijnaam. Hoe voelt het om zo door het leven te gaan?

"Ik heb de droom van zoveel kinderen verpersoonlijkt. Het is een buitengewone verantwoordelijkheid." ¿¿¿¿¿¿@nikefootball presenta gli scarpini in edizione limitata Tiempo #TottiXRoma...



