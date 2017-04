Sporting Braga en coach Simao gaan uit elkaar

Eline Van Der Meulen

Sporting Braga speelde op 15 april nog 1-1 gelijk tegen FC Porto © afp.

Sporting Braga heeft vandaag afscheid genomen van haar coach, de Portugees Jorge Simao. Het einde van de samenwerking volgt na een reeks van slechte resultaten. Dat kondigde de club uit het noorden van Portugal gisterenavond aan.

"Coach Jorge Simao heeft ons gevraagd samen te zitten met het bestuur", legde Braga uit in een persbericht. "Na de vergadering is besloten het contract van Simao te ontbinden."



De 40-jarige Simao vervoegde Braga, vorig najaar tegenstander van AA Gent in de groepsfase van de Europa League, afgelopen winter. Onder zijn hoede bereikte de club eind januari de finale van de Portugese Ligabeker. Die werd met 1-0 verloren van het bescheiden Moreirense. Nadien ging het bergaf met de resultaten. Afgelopen zondag ging Braga nog met 3-1 onderuit tegen Paços Ferreira.



Braga staat momenteel vijfde in de Portugese Primeira Liga, een plek die op het einde van het seizoen deelname aan de voorrondes van de Europa League inhoudt.