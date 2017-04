Mitrovic en Newcastle keren na jaar afwezigheid terug naar Premier League

Bewerkt door: Manu Henry

Newcastle United keert na een jaar afwezigheid terug naar de Premier League. The Magpies zijn na hun overwinning op Preston North End (4-1) zeker van promotie uit het Championship, waarin het met koploper Brighton & Hove Albion nog strijdt om het kampioenschap.

Saai is het nooit in Newcastle, maar dit seizoen verliep voor de trots van de stad eigenlijk vrij geruisloos. Bij iedere thuiswedstrijd zat het St. James' Park (52.000 plaatsen) weer vol of bijna vol. Vanavond was het stadion van The Magpies uiteraard afgeladen vol. En het publiek smulde en begon een groots promotiefeest, na 44 van de 46 wedstrijden. Perez (tweemaal), Atsu en Ritchie tekenden vanavond voor de goals aan de kant van The Magpies. Aleksandar Mitrovic - de ex-aanvaller van Anderlecht - speelde de volledige wedstrijd, maar kwam niet tot scoren.



Newcastle degradeerde vorig jaar uit de Premier League. In maart 2016 werd de Spanjaard Rafael Benitez trainer van de "Magpies", na het ontslag van Steve McClaren, maar ook hij kon Newcastle niet bij de elite houden. Desondanks bleef de ex-coach van Valencia, Liverpool, Inter Milaan, Chelsea, Napels en Real Madrid aan het roer.