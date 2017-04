Een mooier moment om zijn 500ste Barça-goal te maken had Messi zich moeilijk kunnen voorstellen

© photo news.

© afp.

Een volgepakt Bernabeu. Winnen moet om FC Barcelona in de titelrace te houden. Maar met de late 2-2 van de ingevallen James Rodriguez leek Real Madrid, dan al herleid tot z'n tienen na donkerrood voor Sergio Ramos, toch nog een levensbelangrijk punt thuis te houden. Tot de bal in de laatste aanval van de match via Sergi Roberto, Andre Gomes en Jordi Alba toch nog bij Messi komt. Bam, 2-3. Zijn 500ste goal voor Barcelona - een beter moment om die te maken kan ook de Argentijn zich nauwelijks ingebeeld hebben. Messi, die ook al op geweldige wijze de 1-1 had gescoord, is pas de tweede speler ooit die in een van de topvijfcompetities 500 goals voor zijn club op de teller heeft. Voor Bayern München scoorde Gerd Müller 532 goals in 581 matchen. Messi had daarvoor 576 matchen nodig. De Argentijn is meteen ook de topschutter aller tijden in de geschiedenis van de Clásico. Messi scoorde nu al 23 keer in een clash tussen Real en Barça. Zijn rivaal Cristiano Ronaldo scoorde zestien Clásico-goals.