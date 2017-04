'Grote Benteke Show' op Anfield: 'The Beast' schenkt Palace met twee goals zege tegen ex-ploeg Liverpool

Thomas Lissens

video En of Christian Benteke in vorm is. De Rode Duivel scoorde vijf keer in zijn vorige vijf duels en tegen zijn ex-club Liverpool dikte de spits dat totaal vanmiddag nog eens aan met twee goals. Die doelpunten waren ook van goudwaarde voor Crystal Palace, dat voor het derde jaar op rij ging winnen op Anfield (1-2).

Er leek nochtans lange tijd geen vuiltje aan de lucht te zijn voor Liverpool, waar Divock Origi in de basis startte. Na 24 minuten had Coutinho de 'Reds' op voorsprong gebracht en het moeilijkste werk leek zo achter de rug tegen de staartploeg. Maar Palace is na nieuwjaar toch een team met een ander gezicht. Onder Sam Allardyce knokten de 'Eagles' zich uit de degradatiezone en vooral: Benteke vindt opnieuw vlot de weg naar doel.



Dat was vandaag niet anders. Drie minuten voor rust maakte hij er op aangeven van Cabaye immers 1-1 van. De Fransman legde de bal prima naar de tweede paal en daar kon Benteke met zijn linker Mignolet verschalken. 'The Beast' gaf Liverpool-trainer Klopp, die het niet erg begrepen had op de spits, zo een eerste keer lik op stuk.



En daar bleef het niet bij. Terwijl Liverpool op zoek ging naar de 2-1, kon de Rode Duivel in minuut 73 zijn tweede goal van de namiddag tegen het net buffelen. Benteke vierde net als bij de 1-1 ingetogen, maar hij kon zijn lachje toch maar moeilijk onderdrukken. Allardyce pompte er met Delaney nog een verdediger bij en de driepunter van Palace kwam niet meer in de problemen.



Applauswissel

In minuut 87 gunde de 62-jarige Brit zijn spits een applauswissel en ook bij de thuisfans gingen de handen op elkaar. Met zijn twee goals lijkt de spits Palace op slag zekerheid te bezorgen over een verlengd verblijf in de Premier League.



Liverpool laat dan weer na om tot op twee punten van nummer twee Tottenham te naderen. Origi en co zijn voorlopig derde, al kunnen de twee clubs uit Manchester wel nog over de 'Reds' springen.