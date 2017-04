Chelsea, met scorende invaller Hazard, naar finale FA Cup na spektakelstuk tegen Spurs

Bavo Boutsen

22/04/17 - 20u14

© getty.

video Chelsea heeft zich ten koste van Tottenham kunnen plaatsen voor de finale van de FA Cup. In een erg intense strijd kwam de ploeg van Conte twee keer voor te staan, maar tot twee keer toe kwamen de Spurs langszij. In de slotfase zorgde invaller Eden Hazard opnieuw voor een voorsprong. Matic zette daarna nog de kers op de taart met een wereldgoal: 4-2 werd zo het finale verdict.

Liefst vijf Rode Duivels verschenen aan de aftrap op Wembley. Naast de drie Spurs-Belgen en Courtois kreeg ook Batshuayi bij Chelsea nog eens zijn kans van bij het begin. Eden Hazard werd dan weer wat rust gegund en begon op de bank. Reden genoeg dus voor Roberto Martinez om naar Londen af te reizen. De bondscoach zag de leider in de Premier League een droomstart nemen. Willian schilderde na nog geen vijf minuten een vrije trap tegen de touwen.



Chelsea bleef ook daarna de gevaarlijkste ploeg, maar Batshuayi vergat de voorsprong te verdubbelen. Tottenham liet zich niet van de wijs brengen en kwam na 20 minuten ook langszij. Harry Kane kopte de 1-1 gecontroleerd binnen. De Spurs namen het initiatief hierna ook over, Chelsea koos gewillig voor de snelle uitbraak. Met succes, want even voor rust zette alweer Willian Chelsea vanop de stip weer op voorsprong. Tussendoor was Delle Alli ontsnapt aan rood na een aanslag op de enkel van David Luiz. Zo stond het 2-1 na een uiterst genietbare eerste helft.



Meteen na de rust knokte de Spurs zich opnieuw op gelijke hoogte. Alli werkte een gemeten voorzet van Eriksen weergaloos af. Het signaal voor Conte om Diego Costa er in te gooien ten koste van Batshauyi, die dus alweer niet volledig kon overtuigen. Ook Hazard moest na een uur komen opdraven. Een aanpak die loonde, want de Rode Duivel maakte er bij het ingaan van het slotkwartier 3-2 van met een knap schot. Alweer een levensbelangrijke doelpunt van Hazard, terwijl Tottenham vandaag dus vooral gepakt werd op efficiëntie. Matic deed er in de slotfase dan nog een schepje boven op en zorgde met een fenomenale pegel voor de 4-2-eindstand. Een geweldig orgelpunt voor een knappe prestatie van Chelsea, dat zo Tottenham meteen ook een tik verkoopt in de nakende titelstrijd.