Niet Borkelmans, wél deze man wordt de nieuwe rechterhand van Wilmots

Stijn Joris

22/04/17 - 08u34

© photo news.

Thierry Verjans en niet Vital Borkelmans wordt de rechterhand van Marc Wilmots bij Ivoorkust. De gesprekken met Verjans zijn bijna afgerond. Hij zat tot begin deze week nog in de technische staf van Aleksandar Jankovic. Na diens ontslag kreeg Verjans opnieuw een functie bij de jeugdopleiding van Standard. Verjans heeft zijn zinnen gezet op een plekje op de bank bij Ivoorkust. Hij wil die job graag combineren met zijn functie bij de jeugdopleiding van Standard. Wilmots lichtte Borkelmans per sms in over zijn keuze. "Ik ben ontgoocheld, maar dit hoort bij het voetbal zeker? We hebben de voorbije jaren als broers lief en leed gedeeld. Marc blijft mijn maat en ik zal altijd respect voor hem hebben", reageerde Borkelmans.