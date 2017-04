Rodrigo Betancur tekent tot medio 2022 bij Juventus

Door: redactie

21/04/17 - 20u02 Bron: Belga

© Twitter Juventus.

De Italiaanse landskampioen en competitieleider Juventus heeft de transfer van de Uruguayaans middenvelder Rodrigo Betancur afgerond, zo maakte de club vandaag bekend.

Betancur legde eerder deze maand al medische testen af in Turijn en komt na dit seizoen voor 9,5 miljoen euro over van de Argentijnse leider Boca Juniors. Dat bedrag kan wel nog oplopen als de speler een aantal contractueel vastgestelde doelstellingen haalt. Bij een eventuele doorverkoop van de speler heeft Boca Juniors dan weer recht op de helft van het transferbedrag. Bij Juve ondertekende het negentienjarige toptalent een contract tot medio 2022.



Rodrigo Betancur vierde begin 2015 reeds zijn debuut bij de club uit Buenos Aires en speelde er sindsdien meer dan zestig wedstrijden. In twee jaar is de centrale middenvelder er uitgegroeid tot sterkhouder en dit seizoen heeft hij een belangrijk aandeel in de leidersplaats van Boca in de Argentijnse Primera Division.