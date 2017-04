Opnieuw een gelijkspel voor Axel Witsel en Tianjin Quanjian

Door: redactie

Tianjin Quanjian heeft vandaag 1-1 gelijkgespeeld tegen Beijing Guoan op de zesde speeldag van de Chinese Super League. De ploeg van Axel Witsel leek lang af te stevenen op een overwinning, maar moest zich in de slotfase toch nog tevreden stellen met een puntendeling.

Axel Witsel begon gewoontegetrouw in de basis bij het Tianjin Quanjian van coach Fabio Cannavaro. De Rode Duivel zag zijn team vlak voor de pauze op voorsprong komen dankzij een doelpunt van flankaanvaller Ke Sun (42.). In een vrij gelijkopgaande wedstrijd wist thuisploeg Beijing Guoan uiteindelijk toch nog de gelijkmaker te scoren via Li Lei in de 82e minuut. Witsel stond de volledige wedstrijd tussen de lijnen.



Tianjin Quanjian mist door het tweede gelijkspel op rij de aansluiting met de kop van het klassement en staat momenteel op de zesde plaats met negen punten. Beijing Guoan doet een plaatsje slechter als zevende met acht punten. Guangzhou R&F staat aan de leiding met zestien punten en telt er zo drie meer dan eerste achtervolger en stadsgenoot Guangzhou Evergrande.