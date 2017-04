Jeugdspeler (7) uit club gezet na wangedrag ouders

Bewerkt door: mvdb

19/04/17 - 21u47 Bron: BN De Stem

foto ter illustratie. © thinkstock.

Roosendaal Voetbalclub RBC uit de Nederlandse stad Roosendaal heeft een jeugdspelertje (7) uit de vereniging gezet vanwege herhaaldelijk wangedrag van zijn ouders. Dat schrijft de nieuwssite BN DeStem vandaag.

De ouders van Jayden waren meerdere keren aangesproken op hun misdragingen aan de zijlijn en tegenover vrijwilligers van de club, stelt RBC. Op details gaat de club echter niet in. Een woordvoerder van de Nederlandse voetbalbond KNBV stelt dat het uitzonderlijk is dat zo'n jonge speler wordt geschrapt vanwege het gedrag van de ouders. Jayden zelf is verdrietig: "Ik vind het stom dat ik niet mag voetballen, omdat mama iets gezegd heeft."



Zijn ouders betaalden voor 400 euro lidgeld, plus 150 euro voor het kledingpakket en 60 euro voor de parkeerkaart bij het voetbalstadion van RBC.



Jaydens moeder ontkent niet dat ze soms explosief reageert op situaties en heeft voor een voorval aan de zijlijn al eens excuses aangeboden bij RBC en de tegenpartij.