Marc Bartra moedigt Borussia Dortmund aan in Monaco

Eline Van Der Meulen

19/04/17 - 17u05 Bron: Belga

© photo news.

Borussia Dortmund krijgt vandaag bijzondere steun tijdens het duel met Monaco voor een plek in de halve finales van de Champions League. Enkele uren voor de terugwedstrijd van de kwartfinale in het Stade Louis II kwam Marc Bartra aan in het prinsdom. De verdediger raakte vorige week dinsdag gewond bij de aanslag op de spelersbus van Dortmund. Hij brak zijn spaakbeen en liep verwondingen op aan zijn arm. Na een operatie mocht de 26-jarige Spanjaard zaterdag het ziekenhuis verlaten.