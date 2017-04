Meunier en PSG kruipen door het oog van de naald bij Metz

YP

18/04/17 - 21u07 Bron: Belga

© afp.

Paris Saint-Germain heeft vandaag een inhaalwedstrijd van de 31e speeldag in de Franse Ligue 1 met 2-3 gewonnen bij Metz. De Parijzenaars gaven in het slotkwartier een 0-2 voorsprong uit handen, maar scoorden in de absolute slotfase toch de winning goal. Thomas Meunier speelde bij PSG de hele match.