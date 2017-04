Everton hoopt op recordbedrag van 118 miljoen voor Lukaku

Door: Kristof Terreur

17/04/17 - 21u01 Bron: Liverpool Echo

© photo news.

Everton speelt de onderhandelingen over een vertrek van Romelu Lukaku hard: de club heeft een vraagprijs van 118 miljoen euro op zijn hoofd gekleefd. Dat fluisterden goed ingelichte bronnen de plaatselijke krant, de Liverpool Echo, in.

Met 118 miljoen hoopt Everton kandidaat-kopers af te schrikken. Lukaku wil niet bijtekenen, omdat zijn ambities groter zijn dan die van zijn club. Hij droomt van de Champions League, geen evidentie bij de Toffees. Toch is Everton niet zinnens om zijn topschutter zomaar te laten gaan. De club rolt de spierballen. Als Paul Pogba, 's werelds duurste voetballer, vorige zomer 105 miljoen waard was, dan is de huidige topschutter in de Premier League er minstens 118 waard, vindt de directie.



Bij Chelsea, dat op de eerste rij staat om Lukaku onderdak te bieden, zullen ze twee keer nadenken. Het is meer dan het drievoudige dat de Londense topclub in 2014 ontving voor Lukaku. Is hij die investering waard? Stiekem hoopt Everton dat de Rode Duivel zich alsnog bedenkt en toch bijtekent. De club had een akkoord met zijn zaakwaarnemer, Mino Raiola, over een lucratief vijfjarig contract tot 2022, maar Lukaku legde het voorstel naast zich neer.