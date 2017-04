Spelersbus Zwitserse tweedeklasser aangevallen: "We zijn aan een catastrofe ontsnapt"

XC

De spelersbus van de Zwitserse tweedeklasser Servette FC Genève werd zaterdagavond aangevallen aan een wegrestaurant in de buurt van Zürich door zogenoemde supporters van FC Sion. "Twee mensen liepen kleine verwondingen op", aldus de Zwitserse politie.

De voorruit van de spelersbus werd langs de linkerkant gebroken door het gooien van blikken en andere voorwerpen. "Het was heel indrukwekkend", aldus Genève-kapitein Tibert Pont in de Zwitserse krant La Tribune de Genève. Twee chauffeurs raakten gewond aan het hoofd, maar zonder erg. "We zijn aan een catastrofe ontsnapt", aldus Tibert Pont.



De voetballers waren op weg naar Genève na hun knappe overwinning op bezoek bij FC Wil: 0-3. Volgens La Tribune de Genève was de bus even gestopt, zodat enkele spelers nog snel inkopen konden doen. Ze werden daarna aangevallen door een groep op het moment dat ze terug in de bus stapten.



De politie uit Aargau verklaarde dat de aanvallers "zogenoemde fans van FC Sion" zijn. Die waren namelijk ook op de terugweg nadat hun club in de Zwitserse eerste klasse won met 0-1 bij Vaduz. De heethoofden waren sterk onder invloed van alcohol, maar de politie had de situatie al snel onder controle.