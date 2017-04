Lombaerts en co. mogen titel helemaal vergeten na verlies tegen Spartak Moskou

SG

17/04/17

Spartak Moskou heeft met een 2-1 overwinning op rivaal Zenit Sint-Petersburg, waar Lombaerts geschorst ontbrak, een goede stap gezet richting de tiende landstitel in Rusland.

Promes maakte na 21 minuten spelen de openingstreffer, zijn tiende van het seizoen (de Nederlander gaf ook al acht assists). Artem Dzyuba maakte halverwege de tweede helft nog gelijk, maar tien minuten voor tijd bezorgde Aleksandr Samedov Spartak de zege met de winnende 2-1 voor het oog van 43.000 toeschouwers in de Otkritie Arena. Lombaerts volgde de hele wedstrijd tussen de supporters van Zenit.



Spartak Moskou heeft door de winstpartij nu tien punten voorsprong op achtervolger CSKA Moskou, met nog zeven speelronden te gaan. Spartak Moskou werd voor het laatst kampioen van Rusland in 2001. Zenit Sint-Petersburg blijft door de nederlaag derde in de Russische competitie, met een punt achterstand op CSKA Moskou. De tweede plaats in Rusland betekent rechtstreekse kwalificatie voor de Champions League