Théo Bongonda en Celta Vigo verslaan staartploeg Granada

Celta de Vigo is vandaag op de 32e speeldag in de Spaanse Primera Division met 0-3 gaan winnen op het veld van staartploeg Granada. Belofte-international Théo Bongonda maakte de partij vol bij de bezoekers uit Galicië.

Jozabed (23.) opende de score met een subtiele lob over de Granada-doelman. Na de pauze verdubbelde Marcelo Diaz (73.) uit een vrije trap de score. Kort daarop belandde een knal van Bongonda op de paal, Claudio Beauvue (76.) legde in de herneming de 0-3 eindstand vast. In de stand blijft Celta tiende, Granada moet als voorlaatste dringend punten rapen als het de degradatie wil voorkomen.



Celta verscheen drie dagen na de 3-2 overwinning tegen KRC Genk in de heenwedstrijd van de kwartfinales van de Europa League met een veredelde B-ploeg aan de aftrap. Onder anderen doelpuntenmakers Iago Aspas en John Guidetti werden gespaard, smaakmaker Pione Sisto maakte slechts de slotminuten vol. De terugwedstrijd wordt donderdagavond (21u05) gespeeld in de Luminus Arena. Genk heeft genoeg aan een 1-0 thuiszege om voor de eerste keer in de clubgeschiedenis de poorten van de halve finales open te beuken.