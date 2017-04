Spelers Lyon worden tijdens opwarming aangevallen door Bastia-fans

Marie Rutsaert

16/04/17 - 18u33 Bron: Belga

© Kos.

video De wedstrijd tussen Olympique Lyon en Bastia in de Ligue 1 werd voor de aftrap getekend door een aanval van de Corsicaanse ultra's. Dat gebeurde tijdens de opwarming van de twee ploegen. Alle spelers gingen de kleedkamer in, Lyon weigerde eerst terug het veld te betreden. Uiteindelijk is de wedstrijd toch begonnen met enige vertraging.