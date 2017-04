Bastia-supporters vallen spelers van Lyon tot twee keer toe aan, match gestaakt

Marie Rutsaert

16/04/17 - 20u19 Bron: Belga

video De wedstrijd tussen Bastia en Olympique Lyon in de Ligue 1 is vanavond gestaakt. Dat gebeurde nadat supporters van Bastia voor de tweede keer het veld betraden en spelers van Lyon aanvielen.

Bij de opwarming ging het voor het eerst mis. Fans van Bastia betraden het veld en trapten ballen in het doel van keeper Mathieu Gorgelin. De Lyon-doelman probeerde de supporters terug te sturen en kreeg daarbij steun van de Nederlander Memphis Depay. Vervolgens richtte de woede zich op beide spelers, en al snel daarna op de volledige selectie van Lyon. Steeds meer fans van Bastia kwamen het veld op en zochten de confrontatie met de spelers van Lyon. Daarbij werd geschopt en geslagen. De voetballers vluchtten de kleedkamer in en werden tot in de spelerstunnel achterna gezeten. Stewards wisten de fans daarna weg te halen.



Nadat de rust was teruggekeerd, werd beslist om alsnog aan de wedstrijd te beginnen. Dat gebeurde bijna een uur later dan gepland. Op het einde van de eerste helft ging het weer mis. Dit keer werd Lyon-doelman Anthony Lopes aangevallen. Dat was voor de scheidsrechter de aanleiding om de partij definitief te staken. Ook de spelers van Lyon wilden niet meer voetballen. Bij rust was de stand 0-0.



Donderdag ging het ook al mis in Frankrijk. Bij de wedstrijd in de kwartfinale van de Europa League tussen Lyon en Besiktas braken rellen uit en kwamen ook supporters het veld op. Dat duel begon toen ook met vertraging.