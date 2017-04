Everton verbant journalisten sensatiekrant The Sun na column over ploeggenoot Lukaku

Marie Rutsaert

16/04/17 - 15u08 Bron: The Guardian

Ross Barkley en Romelu Lukaku © photo news.

The Sun is niet langer welkom in het stadion, trainingscentrum en elke activiteit van voetbalploeg Everton. De club van Romelu Lukaku nam die beslissing na een column van Kelvin MacKenzie. Daarin werd middenvelder Ross Barkley omschreven als "een van onze domste voetballers." Ook werd de afkomst van Barkley op onacceptabele manier omschreven. Zijn grootvader is geboren in Nigeria, in de column werd geschreven dat hij afstamde van een gorilla.