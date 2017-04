Courtois blesseert zich... tijdens promoshoot voor Chelsea

Kristof Terreur

16/04/17 - 16u55

© afp.

Een domper voor Antonio Conte. In de topper bij Manchester United moet Chelsea het stellen zonder doelman Thibaut Courtois. Die is out met een enkelblessure.

Chelsea deed er alles aan om onze landgenoot (24) klaar te stomen, maar is daar uiteindelijk toch niet in geslaagd. Asmir Begovic staat binnen een uur voor het eerst dit seizoen tussen de palen in de Premier League. Courtois viel begin deze week met een enkelblessure. Niet op training, maar wel tijdens promoshoot voor Chelsea. Tijdens een partijtje basket sloeg hij zijn enkel om.



Omdat er kans was dat hij alsnog fit raakte, communiceerde Chelsea niet over de kwetsuur. Ook Antonio Conte hield zich vrijdag op zijn persconferentie van de domme.



Chelsea hoopt dat Courtois komende weekend wel weer beschikbaar is. Dan ontmoeten 'The Blues' op Wembley Tottenham in de halve finale van de FA Cup.