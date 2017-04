Kompany: "Als ik 15 jaar zou moeten werken voor een moment als dit, dan zou ik dat doen"

SG

Vincent Kompany is back! De verdediger van Manchester City kopte gisteren op het veld van Southampton zijn eerste treffer in 20 maanden (augustus 2015) tegen de netten. Een ongelooflijke ontlading volgde en op de clubwebsite doet Kompany zijn verhaal. "Uiteraard zou ik willen dat ik niet zo vaak geblesseerd was. Maar ik werk altijd bijzonder hard om terug te komen en ik klaag ik uiteindelijk niet al te veel over. Momenten als deze maken het de moeite waard om hard te werken. Als ik 15 jaar zou moeten werken voor zo'n moment als dit, dan zou ik dat doen. Geen probleem. Ik ben heel blij en ik hoop dat ik nu de lijn kan doortrekken. Ik heb eindelijk het gevoel dat ik iets kan teruggeven aan de ploeg."



Kompany kreeg ook lof van trainer Pep Guardiola. "Hij is topkwaliteit. Er hoeft niet over zijn kwaliteiten gediscussiëerd te worden, dat staat buiten kijf. Het probleem waren zijn blessures, maar nu is hij eindelijk terug en blijft hij hopelijk fit. Dat is wat we willen, niet alleen voor Vince, maar voor al onze spelers. Ik heb een beetje te doen met Pellegrini (vorig jaar aan het roer van City) omdat hij geen beroep kon doen op Vince. Hij heeft een ongelooflijke passie, vissie en is gevaarlijk bij stilstaande fases. Ik ben ervan overtuigd dat we nog beter voor de dag zouden komen dit seizoen als Kompany fit was gebleven. Dat geldt ook voor Jesus en Gundogan", aldus de Spaanse coach op de clubwebsite.

