Man van de match Isco schenkt Real Madrid volle buit in slotfase

© afp.

video Wat zullen ze vloeken in Barcelona. Concurrent Real Madrid leek in Asturië op weg naar duur puntenverlies tegen degradatiekandidaat Sporting Gijón, maar in de slotfase bezorgde Isco de B-ploeg van de Koninklijke een nipte 2-3 overwinning. Real Madrid heeft nu zes punten meer dan Barça, dat straks nog aan de bak moet tegen Real Sociedad.

© afp.

Real Madrid-trainer Zinédine Zidane dropte tegen degradatiekandidaat Sporting Gijón een B-ploeg tussen de lijnen. Kroos, Modric, Casemiro en Marcelo zaten op de bank, voor Ronaldo, Benzema en Bale was er zelfs geen plaats bij de laatste achttien. Volgende week wachten immers cruciale duels tegen Bayern München (kwartfinale Champions League) en Barcelona.



Fantastische gelijkmaker Isco

De eerste helft in Asturië was een aangenaam kijkstuk. De eerste grote kans kwam op naam van Vázquez, maar de vrijstaande winger kopte een gemeten voorzet van Danilo over. Aan de overzijde was het wel meteen raak. López lepelde de bal over de verdediging en Duje Cop scoorde zijn negende van het seizoen. De vreugde was van korte duur, want enkele minuten later maakte Isco op fantastische wijze gelijk. De beste man op het veld dribbelde enkele belagers en plaatste de bal heerlijk in de verste hoek.



Late goal Isco

We kregen hetzelfde stramien in de tweede helft. De eerste mogelijkheid was voor Real Madrid, maar Nacho buffelde een uitgelezen kans rakelings naast. Dan toonde Sporting Gijón zich een pak efficiënter. De kopbal van Vesga viel over de grabbelende Casilla in doel. De Koninklijke was even van slag, tot Morata tien minuten later een alweer perfecte voorzet van Danilo tegen de touwen kopte. De match leek af te stevenen op een gelijkspel, maar in de slotfase bekroonde Isco zijn geweldige wedstrijd met de knappe 2-3. In Barcelona zullen ze vloeken.