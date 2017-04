Duivelse spitsen in hoogvorm: Lukaku knalt nummer 24 tegen de touwen, Benteke redt punt voor Palace

Steven Gijbels

Goodison Park blijft bijna een oninneembare vesting. Everton boekte tegen Burnley zijn twaalfde thuiszege, 3-1. Vokes wiste de openingstreffer van Jagielka uit, maar door een owngoal van Mee klom Everton weer op voorsprong. Dankzij competitiedoelpunt nummer 24 van Lukaku waren de Toffees zegezeker. Everton wipt door de zege over Manchester United en Arsenal naar de vijfde plaats. Ook Benteke liet voor de derde keer in vier matchen de netten trillen. Hij maakte tegen Leicester zijn 12de van het seizoen en redde zo een punt voor Palace.

Everton, met Mirallas en Lukaku in de basis, verloor in eigen huis nog maar één keer dit seizoen: 0-1 tegen Liverpool op 19 december 2016, daarna volgden zeven thuisoverwinningen. Met de komst van Burnley, waar een jarige Defour negentig minuten op de bank bleef, diende zich in principe weer een hapklare brok aan. Al was daar weinig van te merken, want de bezoekers kregen de beste kansen in een bijzonder magere eerste helft. Barkley haalde in extremis een kopbal van Keane nog van de lijn en Vokes miste oog in oog met Robles. Aan de overkant schoot Lukaku veel te zwak in en duwde Heaton een schot van Holgate uit zijn doelvlak. Een logische brilscore halfweg.



Nummer 24 voor 'Big Rom'

Na rust sloeg de vlam wel in de pan. Jagielka kopte de Toffees op voorsprong, maar lang kon Everton niet genieten omdat Robles ging klungelen. Hij maaide totaal onnodig Vokes onderuit in de zestien. De Welshman nam het cadeau graag aan, 1-1 en alles te herdoen. De thuisploeg schakelde een versnelling hoger. Mirallas trapte eerst nog op de paal, niet veel later klom Everton via een owngoal van Mee (die de knal van Barkley deed afwijken) op 2-1. En in minuut 74 was daar eindelijk het moment van Lukaku. 'Big Rom' draaide prima weg en fusilleerde Heaton, doelpunt nummer 24 al dit seizoen. Meteen het slotakkoord van Everton - Burnley, 3-1.