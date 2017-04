Witsel sleept met Tianjin Quanjian puntje in de wacht tegen topclub Shanghai SIPG

SG

15/04/17 - 15u44 Bron: Belga

Pato bezorgde Tianjin Quanjian een punt. © Twitter.

Tianjin Quanjian is er op de vijfde speeldag van de Chinese Super League niet in geslaagd de drie punten thuis te houden tegen topclub Shanghai SIPG (met onder meer Hulk en Oscar in hun rangen). Witsel, die de hele match volmaakte, en co. speelden 1-1 gelijk en blijven zo hangen in de subtop van het klassement.