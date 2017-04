Dortmundtop overwoog club terug te trekken uit Champions League

Hans-Joachim Watzke. © ap.

Na de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft Hans-Joachim Watzke, de topman van de Duitse club, getwijfeld of het team nog wel zou aantreden in de Champions League. Dat geeft Watzke toe in een interview met Der Spiegel.

"Ik heb even getwijfeld of het niet beter zou zijn dat we ons helemaal uit de competitie zouden terugtrekken. Maar dan besefte ik dat dit een overwinning zou zijn voor de mensen die verantwoordelijk zijn voor de aanslag", zegt Waztke, die uitvoerend directeur is bij BvB.



De wedstrijd tussen Borussia Dortmund en AS Monaco werd uiteindelijk met een dag uitgesteld naar woensdag, minder dan 24u na de bomaanval waarbij twee gewonden vielen, onder wie speler Marc Bartra. De Duitsers, zichtbaar aangeslagen, verloren de partij met 2-3 en staan daardoor in Monaco voor een loodzware opdracht om alsnog de halve finales van de Champions League te halen.



Volgens Watzke kregen de spelers voor de wedstrijd de keuze of ze al dan niet wilden voetballen. "Ik zei: als iemand zich niet klaar voelt om te spelen, mag hij dat zeggen aan de trainer. We zouden er alle begrip voor hebben en alle mogelijke steun bieden."



Uiteindelijk gaf geen enkele speler forfait, al was er in de spelersgroep wel onbegrip dat er zo snel na de aanslag moest worden gevoetbald.