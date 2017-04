Hazard: "De honger naar succes is groot. Samen met Kompany de wereldbeker in de lucht steken"

SG

Morgen neemt Eden Hazard het met zijn Chelsea op tegen Manchester United. In een interview met La Dernière Heure laat Hazard zijn licht schijnen op zijn niveau en blikt hij ook vooruit op het WK in Rusland.

Eden Hazard wordt vaak vergeleken met sterren als Neymar en Bale, al beseft hij dat hij dan nog meer zal moeten scoren om beide spelers te evenaren. "Wat ik daarvoor moet doen? Dat weet iedereen: meer doelpunten maken. De mensen denken maar aan één ding: scoren, scoren en nog eens scoren. Om bij de allergrootsten te horen moet je vandaag ongeveer 30 treffers per seizoen maken. Al draait het allemaal om perceptie. Je kunt ook een hoog niveau halen door beslissend te zijn in topmatchen en elk jaar titels te pakken. Voor mij verdiende Iniesta het om zeker 15 keer de Ballon d'Or te winnen. Omdat hij nooit veel doelpunten maakte, heeft hij die prijs nog nooit binnengehaald. De beste speler is niet noodzakelijk de beste doelpuntenmaker. Maar het is al jaren zo dat enkel de statistieken tellen. Dat is een beetje jammer, maar we moeten het accepteren."



De winger van Chelsea werd ook gepolst naar het aankomende WK in Rusland en is klaar en duidelijk. "Ik denk niet dat er twijfel in de groep zal sluipen waardoor we ons niet zullen plaatsen. Met de ervaring bij onze clubs weten we wat ons te doen staat. Natuurlijk zijn er veel parameters die meespelen of je wereldkampioen wordt: geluk, blessures, de vorm van het moment... We hebben nog één jaar om ons optimaal voor te bereiden. Op het WK zullen velen van ons nog beter zijn. De honger naar succes is bijzonder groot, zeker bij mij." Door de afwezigheid van Vincent Kompany werd Hazard gebombardeerd tot aanvoerder van de Rode Duivels. "Maar in mijn ogen is Vincent onze echte kapitein. Het zit in zijn bloed. Als we het WK winnen, kunnen we de beker samen in de lucht steken. Dan zal iedereen tevreden zijn."