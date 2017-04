Opstootjes met supporters kosten Tim Howard drie duels schorsing

Door: redactie

15/04/17 - 09u02 Bron: Belga

Tim Howard staat in ons land vooral bekend voor zijn indrukwekkende prestatie tegen de Rode Duivels op het WK 2014. © ap.

Tim Howard, de doelman van de Amerikaanse nationale ploeg, moet in de volgende drie competitiewedstrijden van zijn team Colorado toekijken vanaf de zijlijn. Hij kreeg van de Major League Soccer (MLS) een schorsing na twee opstootjes met supporters.

De incidenten vonden vorig weekend plaats toen Howard het met zijn ploeg opnam tegen Kansas City. Hij kreeg het toen tijdens de wedstrijd, die Colorado met 3-1 verloor, aan de stok met een supporter en slingerde hem allerlei verwijten naar het hoofd. Na de match kwam het tot een handgemeen met een andere supporter.



Colorado liet inmiddels weten niet in beroep te gaan tegen de schorsing en stelde in een communiqué dat "de incidenten niet stroken met de persoonlijkheid van Tim".



Howard mist de wedstrijden tegen Real Salt Lake (zaterdag), in Minnesota (23 april) en in Orlando (29 april).



De 38-jarige Amerikaan keerde in 2016 terug naar de MLS nadat hij dertien seizoenen in de Premier League had gevoetbald bij Manchester United en Everton.