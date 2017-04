"Volstrekt onduidelijk wie aanslag Dortmund pleegde": speurders denken nu ook aan hooligans

Door: JC

14/04/17 - 21u28 Bron: Reuters & ANP

De spelersbus van Borussia Dortmund raakte woensdag beschadigd na enkele bomexplosies. De match werd een dag later gespeeld, onder extra politiebewaking. © afp.

Drie dagen na de aanslag op een spelersbus van Borussia Dortmund zijn er "aanzienlijke twijfels" gerezen over drie brieven die gevonden werden op de plaats delict. De speurders houden er nu rekening mee dat rechtsextremisten of voetbalhooligans bij de aanslag betrokken zouden zijn. Dat melden Duitse media op basis van een rapport van de onderzoekers.

Woensdag liet het parket weten - naar aanleiding van de opeisingsbrief die in drievoud werd teruggevonden - uit te gaan van een terreurdaad. In de brieven werden enkele eisen gesteld, zoals de terugtrekking van gevechtsvliegtuigen uit Syrië en de sluiting van luchtmachtbasis Ramstein.



De speurders twijfelen er nu echter aan of de opeisingsbrieven wel degelijk door islamisten geschreven zijn, aldus het Duitse ARD. Eerder klonk het al bij experts dat de manier van formuleren niet authentiek is en dat IS "niet onderhandelt". Er zijn ook geen symbolen van de terreurgroep terug te vinden en bovendien is de aanslag ook nog niet officieel opgeëist.



Volgens het Duitse blad 'Focus' zouden de veiligheidsdiensten er rekening mee houden dat rechtsextremisten of voetbalhooligans mogelijk bij de aanslag betrokken waren. Zij zeggen dat het zelfs om een wraakactie kan gaan na een eerdere botsing tussen hooligans van de club en supporters van voetbalclub RB Leipzig.



De twee verdachten die daags na de aanslag in het vizier van de speurders kwamen, blijken dus niets met de aanval te maken te hebben. Een van de twee, een 26-jarige Irakees, werd wel aangehouden omwille van zijn banden met Islamitische Staat in Irak.