Manchester United kan dit seizoen niet meer rekenen op sterkhouder Juan Mata

Door: redactie

14/04/17 - 18u57 Bron: Belga

© photo news.

Manchester United kan dit seizoen meer dan waarschijnlijk geen beroep meer doen op winger Juan Mata. De Spaanse international is nog minstens tot eind mei buiten strijd met een liesblessure, zo bevestigde United-coach José Mourinho vandaag tijdens zijn persconferentie, twee dagen voor de topper tegen competitieleider Chelsea.

De 28-jarige Mata is al een tijdlang buiten strijd en ging vorige maand reeds onder het mes. Daardoor mist de ploegmaat van Rode Duivel Marouane Fellaini de rest van het seizoen, want de slotspeeldag in de Premier League wordt op 21 mei gespeeld. De finale van de Europa League volgt enkele dagen later op 24 mei in Stockholm, maar dan moet Manchester United om te beginnen wel voorbij Anderlecht zien te geraken in de kwartfinales. De heenwedstrijd eindigde donderdagavond in Brussel op een 1-1 gelijkspel, de terugwedstrijd wordt komende week donderdag op Old Trafford gespeeld. Ook centrale verdedigers Phil Jones en Chris Smalling zullen niet terugkeren voor medio mei.