Protest bij supporters: ploeg van Duchâtelet moet match staken na 30 seconden

Eline Van Der Meulen

14/04/17 - 17u22

Joint protest between City fans and Charlton fans against the respective ownership. #PUSB #CAFC pic.twitter.com/6SIDwyCsol — Matty Roper (@M_Roper96) April 14, 2017

De Engelse derdeklassers Coventry en Charlton, waarvan Roland Duchâtelet eigenaar is, moesten vandaag na 30 seconden al het veld af. Niet omdat iedereen een rode kaart gekregen had, maar omdat de supporters de rebelse toer opgingen. Beide ploegen doen het al langer niet goed in de stand en de supporters kunnen het niet langer aanzien. Daarom gooiden ze een hele hoop plastieken varkentjes op het veld. Resultaat: match stilgelegd.