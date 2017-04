Bartra: "De pijn, de paniek, de onzekerheid. Het waren zwaarste 15 minuten van mijn leven"

© kos.

Voor het eerst sinds de aanslag op de spelersbus van Borussia Dortmund heeft Marc Bartra van zich laten horen. In een emotionele post op Instagram beschrijft de verdediger, die in het ziekenhuis geopereerd werd aan de pols, de "langste vijftien minuten" uit zijn leven.

"De pijn, de paniek en de onzekerheid niet te weten wat er gebeurd was en hoe lang het zou duren. Het waren de langste en zwaarste vijftien minuten van mijn leven", schrijft Bartra, die als enige speler gewond raakte bij de aanslag. In het ziekenhuis werd de Spaanse verdediger succesvol geopereerd aan de pols. "Deze dagen kijk ik veel naar mijn pols. Weet je wat ik voel? Trots. Al de schade die ze ons wilden aanrichten, bleef beperkt tot dit."



"Het enige dat ik hoop is dat we in vrede kunnen leven en de oorlogen achter ons laten. Ik wil alle artsen, fysiotherapeuten en andere mensen die me geholpen hebben, bedanken", aldus de ex-speler van Barcelona.



De 26-jarige Bartra is zo'n vier weken buiten strijd. Volgens coach Thomas Tuchel zou Bartra het liefst dit weekend alweer meedoen. "Hij wil niets liever dan weer voetballen. Maar het is nog te vroeg", liet de trainer eerder al optekenen.