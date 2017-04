Voetbalromantici smulden van de pikzwarte schoenen van Dybala. En hij droeg ze met een reden

Thomas Lissens

14/04/17 - 13u13

© getty.

Met twee sublieme goals was de Argentijse goudklomp Paulo Dybala dé man van de kraker tussen Juventus en FC Barcelona in de kwartfinales van de Champions League. Behalve met zijn knappe prestatie, plezierde de 23-jarige spits de voetbalromantici bovendien nog met iets anders: zijn pikzwarte schoenen. Een verademing in tijden waarin voetballers veelal schoenen met schreeuwerige kleuren dragen.