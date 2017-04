Braziliaanse vedette in China zal zich ontmoeting met pornoster mogelijk nog tijdje beklagen

TL

Hij scoorde eind maart nog een hattrick voor Brazilië in de WK-kwalificatiematch tegen Uruguay, maar op dit moment vergaat het Paulinho toch een pak minder goed. De middenvelder van de Chinese topclub Guangzhou Evergrande bevindt zich immers in het oog van de storm na een ontmoeting met de Chinese pornoster Tsukasa Aoi.

Heel doordacht was de ontmoeting tussen Paulinho en Aoi niet. Porno is illegaal in China en bovendien maakte de Braziliaanse ex-speler van Tottenham, één van de absolute grootverdieners in China, het zelf nog een tikkeltje erger. Paulinho maakte namelijk ook nog reclame voor Letou, een groot Aziatisch gokbedrijf. Maar ook gokken is volgens de wet verboden in China.



Volgens de Britse krant 'The Mirror 'tillen ze in China alvast zwaar aan de dubbele 'misstap' van de Braziliaan. Hij zou op het matje geroepen worden door zijn team én de Chinese autoriteiten en riskeert in het slechtste geval zelfs een uitzetting uit China. Als dat echt gebeurt, dan zal Paulinho zich de ontmoeting met Aoi toch nog een tijdje beklagen...