Guardiola: "Kompany een toekomst hier? Hij heeft nog een contract"

Kristof Terreur

14/04/17 - 09u57

© getty.

Of Vincent Kompany (31) nog een toekomst heeft bij Manchester City, wilde iemand weten. Het antwoord van Pep Guardiola was kort en droog: "Ja hij heeft nog een contract." Weinigzeggend. City speurt de markt nog altijd af naar een extra verdediger. Kompany moet eerst zijn fitheid bewijzen voor Guardiola hem weer kan vertrouwen. "Na Chelsea had hij een klein probleem in zijn been", zei Guardiola. "We wilden tegen Hull geen risico nemen. Het goede nieuws is dat hij 90 minuten kon spelen op Stamford Bridge, in een moeilijke match. Hopelijk kan hij nu snel twee wedstrijden per week spelen. Hij kan dat." De medische staf van City neemt geen enkel risico. City speelt morgen op Southampton. Kompany trainde de voorbije dagen probleemloos mee en is inzetbaar. Ondanks die kleine problemen.



Kompany ligt bij City nog twee jaar onder contract, met een optie op een bijkomend jaar. Hij zit in de topcategorie qua basislonen, maar City heeft wel zekerheden ingebouwd. Spelers moeten een bepaald percentage van de matchen spelen om de volle pot te krijgen. Voor Kompany is dat de laatste twee jaar allesbehalve het geval.