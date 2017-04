Fellaini kop van Jut na late tegentreffer: "Kapitale fout het gevolg van nonchalance"

SG

Anderlecht sleepte gisteren tegen Manchester United onverhoopt nog een punt uit de brand. Leander Dendoncker troefde Matteo Darmian af in de lucht en buffelde de gelijkmaker onhoudbaar voorbij Romero. Invaller Marouane Fellaini stond erbij en keek ernaar. De Rode Duivel kreeg na afloop van de match de volle lading van analisten en op sociale media.

Analisten Gert Verheyen en Geert De Vlieger wezen met de beschuldigende vinger naar 'Big Fella' die in minuut 76 Marcus Rashford was komen vervangen. "Het is een fout van Fellaini. Hij let niet goed op en laat Dendoncker zomaar de zestien in lopen. Hij ziet niet wie er op dat moment gevaarlijk is. Er is maar één speler die hij zou moeten zien en dat is Dendoncker", zei De Vlieger op Sporza waarna Verheyen inpikte. "Hij heeft niet één keer over zijn schouder gekeken tijdens de hele aanval van Anderlecht. Dat is een kapitale fout en het gevolg van nonchalance. Denken dat er niets aan de hand is, dat de fase niet gevaarlijk zal worden en dan gebeurt het natuurlijk."



Vreselijke speler

Ook op sociale media moest Fellaini het ontgelden. "Dankzij Fellaini gooiden we alweer een zekere zege te grabbel. Hij liet zijn man lopen waarna de 1-1 eindstand op het bord stond. Wat ziet Mourinho in hemelsnaam toch in hem? Zowel op offensief als defensief vlak brengt hij niets bij. Hij is een vreselijke speler", was slechts één van de vele scherpe reacties op het optreden van onze landgenoot die in het Constant Vanden Stockstadion duchtig werd uitgefloten.



Bijzonder jammer

Het Engelse Daily Mail was iets voorzichtiger. "Het doelpunt was vooral bijzonder jammer voor Fellaini. Hij werd juist ingebracht om zulke fases te verhinderen. In plaats daarvan, slaagde hij er niet in om zijn man te volgen. Dendoncker werd helemaal vrij gelaten waardoor hij uiteindelijk Darmian makkelijk aftroefde."