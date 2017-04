Ronald Koeman laat er geen twijfel over bestaan: "Romelu Lukaku tekent geen nieuw contract bij Everton"

Door: redactie

Romelu Lukaku zal zijn medio 2019 aflopende contract bij Everton niet verlengen, zo bevestigde Everton-coach Ronald Koeman vandaag tijdens zijn persconferentie voor de wedstrijd tegen Burnley.

De huidige topschutter in de Premier League leek lange tijd dicht bij een verbeterd contract te staan bij Everton, maar vorige maand lekte al uit dat de overeenkomst was afgesprongen. Die beslissing verduidelijkte Lukaku toen in een interview, waarbij hij de club een gebrek aan ambitie verweet en kritiek had op het transferbeleid.



Telefoontje van Drogba

Er lag voor de Rode Duivel nochtans een contract voor vijf jaar klaar, dat van hem de best betaalde voetballer in de clubgeschiedenis zou maken. Alleen de handtekening ontbrak. Waar zijn toekomst dan wel ligt, weet ook Koeman niet. "Ik weet alleen dat hij geen nieuw contract zal tekenen", vertelde de Nederlander. Uit een vandaag verschenen interview blijkt dan weer dat Lukaku's jeugdidool Didier Drogba het wel zou weten. "Misschien moet ik dan wel wachten op een telefoontje van Drogba om te zien wat er volgend seizoen zal gebeuren. Maar eigenlijk hou ik me er nu niet mee bezig, want ik kan er zelf toch niets aan veranderen. Het is beter om nu te focussen op de wedstrijden."



Komende zomer verkopen

De 23-jarige Lukaku is gegeerd wild op de transfermarkt. Zijn ex-club Chelsea, waar huidig technisch directeur Michael Emenalo een grote fan is van 'Big Rom', zou voor komende zomer een bod aan het voorbereiden zijn. Ook Lukaku zou een terugkeer naar Stamford Bridge wel zien zitten. Als Everton financieel het maximum uit de transfer wil halen, moet het Lukaku komende zomer verkopen. Anders komt de spits in de zomer van komend jaar in zijn laatste contractjaar en zakt de transferprijs die de club kan vragen fors.