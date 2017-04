De kogel is door de kerk: Berlusconi doet na 31 jaar afstand van AC Milan

XC

13/04/17

© epa.

De Italiaanse voetbalclub AC Milan is officieel verkocht aan Rossoneri Sport Investment Lux, een groep Chinese investeerders. Dat heeft de vorige eigenaar Fininvest, de holding van Silvio Berlusconi, bevestigd. Met de overname is een bedrag van 740 miljoen euro gemoeid. Berlusconi was vorig jaar al akkoord gegaan met de verkoop van 'zijn' club, maar de afronding van de deal liet geruime tijd op zich wachten omdat het beloofde geld vanuit Azië lang uitbleef.

Fininvest had in augustus vorig jaar ingestemd met de verkoop van 99 procent van de aandelen van AC Milan. Het Aziatisch consortium was bereid om daarvoor een bedrag van 740 miljoen euro op tafel te leggen, waarvan 220 miljoen euro gebruikt moet worden om de schulden aan te zuiveren. Aanvankelijk was het de bedoeling om de transactie tegen het eind van 2016 af te ronden, maar sindsdien werd de verkoop al meerdere keren uitgesteld, ook al hadden de Chinese investeerders al een voorschot van 200 miljoen euro betaald. Berlusconi neemt na 31 jaar afstand van de club. © epa.