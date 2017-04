Vadis Odjidja over de grootste ontgoocheling in z'n carrière: "Ik moest gewoon daar blijven"

Marie Rutsaert

video Vadis Odjidja, die nu bij Legia Warschau speelt, beschrijft de mislukte transfer van Club Brugge naar Everton als een 'keymoment' in zijn carrière. "Als je opeens bij Everton kunt vechten voor een basisplaats, of je moet bij Club Brugge blijven waar iedereen opeens anders tegen je doet en waar er kritiek is op alles wat je doet, dan denk ik dat dat sowieso een keymoment is in je carrière", zo vertelt de middenvelder in het programma 'Hoogvliegers' op Play Sports.