Dit beeld (mét referentie aan Trump) brengt ploegmaat van Laurent Ciman in lastig parket

Door: redactie

13/04/17 - 10u21

© Instagram.

Wandrille Lefèvre, ploegmaat van Rode Duivel Laurent Ciman bij Montreal Impact, zal enkele wedstrijden op non-actief worden gezet. Aanleiding daarvoor is een foto die de verdediger dinsdag op Instagram postte. Hierop was hij te zien met een vuurwapen in de hand en nog een ander op tafel. In het bijschrift verwees hij naar Donald Trump: "Nu Donald Trump aan de macht is, is het beter voorkomen dan genezen."