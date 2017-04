Tien Engelse hooligans opgepakt in Madrid

Bewerkt door: YP

Champions League Tien supporters van Leicester City zijn opgepakt na de opstootjes van gisteren en vandaag met de ordediensten in de Spaanse hoofdstad Madrid. De Engelse landskampioen neemt het daar vanavond op tegen Atlético Madrid in de kwartfinales van de Champions League.

Up Yours Señors? Wonder who's been stirring things up? https://t.co/iae7wxlgC4 — Kristof Terreur ¿¿ (@HLNinEngeland) Wed Apr 12 00:00:00 MEST 2017

De politie moest vanavond een eerste keer ingrijpen op de Plaza Mayor, de meest toeristische plaats in Madrid, waar supporters de gewoonte hebben om te verzamelen en iets te drinken tussen de andere toeristen. "Acht Engelse hooligans zijn gisteravond gearresteerd omdat ze de openbare orde verstoord hebben en schade toegebracht hebben aan publieke bezittingen", verklaarde de woordvoerder van de politie in Madrid.



"Er was een groep van 70 hooligans aanwezig toen de politie wilde ingrijpen", vertelde op zijn beurt de woordvoerder van de Spaanse urgentiegroep. "We hebben ter plaatse vijf lichtgewonde personen moeten verzorgen. Het ging om drie politieagenten en twee Engelse supporters, maar we moesten niemand naar het ziekenhuis brengen."



Woensdag moest de politie enkele uren voor de wedstrijd opnieuw ingrijpen bij nieuwe opstootjes en werden nog eens twee Engelse supporters gearresteerd. Een woordvoerder van de Madrileense politie sprak over "het werpen met flessen en kwetsende spreekkoren" van de Engelse supporters.