Mathieu Goedefroy

12/04/17 - 19u19

video

In Brussel heeft de spelersgroep van Manchester United zonet zijn intrek genomen in 'The Hotel', een peperduur hotel vlakbij de Louisalaan. Omstreeks 18u30 kwam de spelersbus aan, terwijl een grote politiemacht de talrijk opgedaagde fans op afstand hield. Veel was er dus niet te zien, maar dat maakte het enthousiasme bij de fans er niet minder op. Morgenavond om 21u geeft Manchester United Anderlecht partij.